Öğrenciler velilerine karne verecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından başlatılan "Velinin Karnesi Nasıl?" sosyal sorumluluk projesi, 2025 yılında 30 şehirde daha öğrencilere ulaşmayı amaçlıyor. 21 ilde 22 bin 500 öğrencinin katıldığı projede, ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği ve otomobil sporları hakkında eğitimler veriliyor.

Proje, 7-11 yaş arasındaki öğrencilere yönelik seminerler ile yürütülüyor. TOSFED’in şampiyon sporcuları tarafından verilen eğitimlerde, öğrenciler trafik kurallarına uymanın önemini öğreniyor ve ailelerine karne notu veriyorlar. Bu sayede, çocuklar velilerinin trafik güvenliği bilincine katkı sağlıyor.

TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Sunman, proje ile çocuklara genç yaşta trafik bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitimin bir parçası olarak yarış ekipmanları ve animasyon videoları ile öğrencilerin ilgisi çekiliyor. Sunman, geçen yıl yapılan değerlendirmede velilerin yüzde 90’ının trafik kurallarına uyduğunu, yüzde 10’unun ise uymadığını belirtti.

Proje, 2025 yılı için daha fazla şehir ve okulda seminer düzenlemeyi planlıyor. TOSFED Kadınlar Komisyonu, kadınların otomobil sporlarındaki katılımını artırmayı amaçlayarak, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.