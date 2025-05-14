Öğrencilerden engelli bireyler için empati köprüsü

İngilizce Öğretmeni Naim Okay öncülüğünde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Engelleri Aşan Başarı Hikâyeleri" temalı programda öğrenciler, engellerin başarıya ulaşmak için bir engel olmadığını birebir deneyimleyerek öğrendi. Etkinliğe Görme Engelliler Derneği ve Sakatlar Derneği temsilcileri ile dört kitap yazarı, emekli edebiyat öğretmeni Nazmi Kaşıkçı katıldı.

Katılımcılar arasında avukat, öğretmen ve kamu çalışanı olan görme engelli bireyler yer alırken, Sakatlar Derneği Başkanı ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli memur olan satranç şampiyonu Recep Köksal da tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Hayat hikâyeleriyle öğrencileri etkileyen konuklar, azimle başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı. Öğrenciler, misafirlerle karşılıklı sohbet edip merak ettiklerini sorma imkânı buldu. Program kapsamında düzenlenen uygulamalı etkinliklerde öğrenciler gözlerini bağlayarak bastonla yürüdü, görme engelli satranç şampiyonlarıyla satranç oynadı. Öğrenciler böylece görme engelli bireylerin karşılaştığı günlük zorlukları doğrudan deneyimledi.

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken bölümü ise görme engelli katılımcıların seslendirdiği müzik dinletisi oldu. Öğrenciler keyifli anlar yaşarken, müziğin engel tanımadığını bir kez daha görme fırsatı yakaladı.

Program, konuklar ve öğrencilerin birlikte yediği öğle yemeğiyle son buldu. Öğrencilere azim, kararlılık ve pozitif bakış açısının başarıya ulaşmadaki rolünü aktaran etkinliğin, onların farkındalık düzeyini artırarak gelecekte karşılaşacakları zorluklarla başa çıkma becerilerine katkı sağlaması hedefleniyor.