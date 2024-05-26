Öğrencilerden Gazze koreografisi

Silvan ilçesi Karamusa Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarına tepki göstermek amacıyla koreografi, sergi ve video klip hazırladı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Filistin bayrağında bulunan renkteki kartonlarla "Gazze" yazıp kalp şekli oluşturdu. Hazırlanan video klipte ise öğrenci ve öğretmenlerin, "Sokaklarda Çocuk Sesleri", Şarkı söyleyen Bülbüller", "Cıvıl Cıvıl Öten Kuşlar" Evlerden Gelen Yemek Kokuları", “Sokaklarda Bomba Sesleri gibi mesajlarına yer verildi.