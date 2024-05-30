Öğrencilere büyük destek. Belediye hepsine dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere bir kez daha destek çıktı.

Belediye sınava hazırlanan, ihtiyaç sahibi olan diyabet hastası öğrencilere yönelik harekete geçti.

Stres altında olan diyabet öğrencilerine insülin tedavisi sağlayan “diyabet sensörü” dağıtıldı.

Belediye öğrencilerin sağlık durumlarının olumsuz etkilenmemesini amaçlıyor. Öğrencilere dağıtılan sensör sayesinde diyabet hastaları kan şekerlerindeki dalgalanmaları anında görebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımında “Gençlerimizin hayalleriyle arasına hiçbir engelin girmesine izin vermeyeceğiz. Sınavlarda stres nedeniyle şeker seviyesindeki yükselmeyi anında tespit eden ve insülin tedavisi uygulayan "diyabet sensörü" dağıtımına başladık. Sosyal destek alan ve LGS - YKS'ye hazırlanan Tip-1 Diyabet hastası 100 öğrencimiz için eğitimleri tamamladık.” İfadelerini kullandı.

KPSS ADAYLARINA DA DESTEK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS adaylarına ücreti, yol ve yemek desteği ödemişti.

Belediye sınav ücretlerini karşılayamayacak durumda olan 3226 adayın KPSS ücretini yol ve yemek desteğiyle birlikte ödediğini açıklamıştı.

EMEKLİLERE DE DESTEK VERİYOR

Sadece öğrenciler ve sınava gireceklere değil belediye sürekli emeklilere ve dar gelirlere de destek veriyor.

Emeklilere genel olarak her ay 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi yapılıyor.