Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilere sunulması beklenen ücretsiz 10 GB internet kampanyasının bu ay başlayacağını duyurdu.

Uraloğlu söz konusu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“BAŞKASI KULLANAMAYACAK”

Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık. 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız.

10 GB İNTERNET UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu ay başlarız. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir.