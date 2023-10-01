Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek

Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra beyanda bulunacaklar. Parayı yatırdıktan sonra bir süre daha beklemeleri gerekiyor, sonrasında para iadesi alacaklar.

1/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 1
2/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 2

Örgün öğretimdeki üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilmesinin detayları ortaya çıktı.

3/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 3

Telefonların vergisinin ödenmesinden sonra, telefonların kimde olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından takip edilecek.

4/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 4

ÖNCE ÖDEME YAPILACAK, SONRA İADE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergisiz telefon uygulamasının detayları netleşmeye başladı.

5/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 5

Öğrencilerin yararlanabileceği vergisiz telefon uygulamasında, öğrenciler telefon veya bilgisayar satın aldıktan sonra, beyanda bulununca yardım desteği altında hesaplarına 5 bin 500 TL iade edilecek.

6/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 6

Yani önce fiyatın tamamı ödenecek, bir süre sonra ödenen paradan iade alınacak.

7/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 7

SATIŞ PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Satışlar Pttavm.com üzerinden yapılacak. Vergisiz telefon ve bilgisayarlar gibi özel bir sekme açıklanacak.

8/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 8

TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını takip edecek.

9/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 9

Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

10/10
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek 10

Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Sosyal medyanın en çok kazananları belli oldu. Milyon dolarlar havada uçuştu
Sosyal medyanın en çok kazananları belli oldu. Milyon dolarlar havada uçuştu
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. 230 bin TL'ye bile araç var
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. 230 bin TL'ye bile araç var
Aracı olanlar yandı. Dev zam kapıda
Aracı olanlar yandı. Dev zam kapıda
İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle
İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle
Elon Musk Twitter’ı gerçekten ücretli mi yapacak? İşte çok konuşulan iddianın perde arkası
Elon Musk Twitter’ı gerçekten ücretli mi yapacak? İşte çok konuşulan iddianın perde arkası
Türkiye’de satılan ucuz otomobiller. Fiyat listeleri güncellendi
Türkiye’de satılan ucuz otomobiller. Fiyat listeleri güncellendi