Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek

Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra beyanda bulunacaklar. Parayı yatırdıktan sonra bir süre daha beklemeleri gerekiyor, sonrasında para iadesi alacaklar.
Örgün öğretimdeki üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilmesinin detayları ortaya çıktı.
Telefonların vergisinin ödenmesinden sonra, telefonların kimde olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından takip edilecek.
ÖNCE ÖDEME YAPILACAK, SONRA İADE ALINACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergisiz telefon uygulamasının detayları netleşmeye başladı.
Öğrencilerin yararlanabileceği vergisiz telefon uygulamasında, öğrenciler telefon veya bilgisayar satın aldıktan sonra, beyanda bulununca yardım desteği altında hesaplarına 5 bin 500 TL iade edilecek.
Yani önce fiyatın tamamı ödenecek, bir süre sonra ödenen paradan iade alınacak.
SATIŞ PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK
Satışlar Pttavm.com üzerinden yapılacak. Vergisiz telefon ve bilgisayarlar gibi özel bir sekme açıklanacak.
TAKİP SİSTEMİ KURULACAK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını takip edecek.
Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.