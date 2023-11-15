Üniversitelilerin alabileceği ürünler belli oldu. İşte vergi indirimle modeller

Hürriyet'ten Taylan Özgür Nil’in haberine göre, Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinde üst limit ve indirim oranlarının belli olmasıyla alınabilecek modellerin özellikleri ve indirim tutarları daha da netleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bir öğrencinin uygulamadan faydalanabilmesi için vergiler dahil fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cihazlara bakması gerekiyor.

TELEFON- BİLGİSAYAR….

Akıllı telefonlara yüzde 44.4’lük, bilgisayarlara ise yüzde 16.66’lık indirim uygulanıyor.

Yani öğrenciler 9 bin 500 TL fiyatla satılan bir akıllı telefonu 5 bin 282 TL’ye alabilecekken, aynı fiyatla satılan bir bilgisayara 7 bin 923 TL’ye sahip olabilecek.

Öncellikle 9 bin 500 TL’lik üst sınır nedeniyle daha çok üretimi Türkiye’de yapılan akıllı telefon ve bilgisayarların bu kapsama girdiğini belirtelim. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptoplar söz konusu şartları karşılıyor.

TÜRKİYE’DE 43 MODEL

Örneğin akıllı telefon tarafında Türkiye’de üretilen veya montajı yapılan 10 markanın 43 modeli tercih edilebilecek. Aynı şekilde bilgisayarlarda da yerli modeller ön planda olacak. Örneğin; akıllı telefonlarda Samsung’un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri kapsama giriyor.

Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor. Yine Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL’yi geçmeyen modelleri bulunuyor.

Bilgisayarlarda ise Lenovo IP, HP 15, Casper C370.4020-4C00B, Hometech Alfa 620 C gibi dizüstü bilgisayarlar 9 bin 500 TL sınırını aşmıyor. Bu cihazlarda genellikle 4 GB RAM, çok güçlü olmayan ancak ödev, sunum ve internet ihtiyaçlarını çözebilecek Intel Celeron N4020 İşlemci gibi işlemciler, 120 GB depolama kapasitesi, yüksek çözünürlüğü bulunmayan 1366 x 768 çözünürlükte ekranlar bulunuyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

VERGİSİZ CEP TELEFONU DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirası'nı geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren 2 ay içinde yapılacak.