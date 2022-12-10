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  • Milli E�itim bir tarikatla daha i�birli�i yapt�. ��rencileri dersten al�p bak�n nereye g�t�rd�ler

Milli E�itim bir tarikatla daha i�birli�i yapt�. ��rencileri dersten al�p bak�n nereye g�t�rd�ler

�smaila�a cemaatindeki cinsel istismar skandal� Milli E�itim Bakanl���'n�n tarikatlarla yapt��� protokolleri g�ndeme getirdi. Diyarbak�r'da Hayrat Vakf�'yla "e�itim ��birli�i Protokol�"imzaland��� ortaya ��kt�. E�itim-�� Genel Ba�kan� Kadem �zbay, protokole dayan�larak ��rencilerin matematik dersinden ��kar�larak bak�n nereye g�t�ld���n� a��klad�

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 09:37
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��rencileri dersten al�p bak�n nereye g�t�rd�ler. Milli E�itim bir tarikatla daha i�birli�i yapt�

Milli E�itim bir tarikatla daha i�birli�i yapt�. ��rencileri dersten al�p bak�n nereye g�t�rd�ler
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Cumhuriyet Gazetesi yer alan haberde, MEB�in 2017�de, �ocuk istismarlar�na ili�kin haberler ile g�ndeme gelen Ensar Vakf�; 2022�de, �lim Yayma Cemiyeti�yle imzalad��� protollerde de�i�ikli�e gitti�i, art�k Ensar ve �lim Yayma�n�n �nerece�i e�itimcilere �ncelik verilece�ini, �cretlerinin ise MEB taraf�ndan kar��lanaca��n� g�ndeme getirildi.

�smaila�a ba�lant�l� Hiranur Vakf��n�n kurucusu Yusuf Ziya G�m��el�in, k�z� H.K.G.�yi 6 ya��nda evlendirmesi ve cinsel istismara sessiz kalmas�na y�nelik tart��malar s�rerken, MEB Hayat Boyu ��renme Genel M�d�rl����n�n bu kez Nurcular�n Yaz�c�lar grubuna yak�nl���yla bilinen Hayrat Vakf��yla �e�itimde i�birli�i protokol�� imzalad��� ortaya ��kt�.

1 Eyl�l�de imzalanan protokole g�re, MEB ve Hayrat Vakf� i�birli�inde Osmanl�ca kurs ve seminerleri ile yar��malar�n yan� s�ra Kuran kurslar� ve okullarda �ba�at de�erler e�itimine� ili�kin kurs ve seminerleri, yaz okullar� d�zenlenebilecek. Tan�t�mlar�n organizasyonunu bakanl�k �stlenecek. Kurslarda g�rev almak �zere vakf�n �nerdi�i e�iticilere �ncelik verilecek. Kurslar, vak�f taraf�ndan sa�lanan yerlerde, yani HEM�ler d���nda da ger�ekle�tirilebilecek. 

DERSTEN �IKARILIP, VAAZ VERD�LER

E�itim-�� Genel Ba�kan� Kadem �zbay, �MEB�in dernek ve vak�f maskesi takm�� tarikatlarla imzalad��� protokoller ve o protokoller kapsam�nda kar��m�za ��kan manzara her ge�en g�n biraz daha rezille�mektedir� tepkisini g�sterdi.

Protokol�n uyguland��� Diyarbak�r�da ��rencilerin matematik dersinden ��kar�larak, Osmanl�ca semineri i�in konferans salonuna g�t�r�ld���n�, burada ��rencilere �Allah��n varl���na ili�kin vaazler verildi�ini� a��klayan �zbay, vakf�n tarikat-cemaat ba�lant�l��� oldu�unu, Karaman�daki cinsel istismar skandal�nda Ensar Vakf��n� savundu�unu belirtti.

�zbay, �Bu rezalet silsilesi kabul edilemez. MEB yetkililerinin, pozitif bilimlerle ilgili hayati �neme sahip dersler yerine iktidar� ve tarikatlar� memnun etmek i�in hayata ge�irdi�i bu programlar kabul edilemez. Sicili bu kadar kabar�k yap�lar�n, okullar�n kap�s�n�n �n�nden ge�mesine bize izin verilmemesi gerekirken e�itimin g�be�ine kadar sokulmas� kabul edilemez. Bilim yuvas� olmas� gereken okullar�n tarikatlara sempatizan toplama merkezi olarak kullan�lmaya �al���lmas� kabul edilemez� dedi.

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