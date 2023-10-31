Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?

Afyonkarahisar’da bir okul müdürü okula bağışlanan 19 bilgisayardan 9 tanesini satıp bütün parayı sanal bahise yatırdıktan sonra memleketi Düzce’ye gitti.

KAYNAK: İHA
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki bir okula bağışlanan 19 dizüstü bilgisayardan 9’tanesini satarak elde ettiği 4 bin 500 Euro’yu sanal bahis sitesi iddiaya yatırdığı gerekçesi ile okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

Olay, Emirdağ ilçesi Güveçci köyünde yaşandı.

İddiaya göre, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar köyden gelen taleple doğrultusunda 19 dizüstü bilgisayar alarak okula bağışladı.

Bir süre sonra Güveçci Ortaokulu Müdürü Mustafa Akyüz ise bilgisayarlardan 9’nu zimmetine geçirip ardından bilgisayarları 4 bin 500 Euro’ya sattı.

Akyüz’ün ardından bu parayı ise sanal bahis sitesi iddiaya yatırıp, spor müsabakalarına bahis yaptığı ve parayı kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından okul müdürünün izin alarak memleketi Düzce’ye gittiği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığa bilgi verildiğin ifade etti.

Öte yandan, Akyüz’ün geçtiğimiz aylarda Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz’in köye gerçekleştirdiği ziyarette kendilerine brifing verdiği de belirtildi.

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