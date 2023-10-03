Öğrencinin refleksi faciayı önledi

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpan sürücünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. Olanları gören başka bir öğrenci ise kayan araca atlayıp el frenini çekerek muhtemel bir faciayı önledi.

Öğrencinin refleksi faciayı önledi

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı. Çocuğun ayağı ezildi. Yaralı çocuk acı içinde kendisini yere atarken, kazayı fark eden sürücü ise aracından inerek yardıma koştu.

Sürücü kazanın şokuyla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kaymaya başladı. Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci ise bir anlık refleksle kayan otomobile binerek el frenini çekti ve muhtemel bir faciayı önledi.

O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntülerde sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye çarptığı, ardından panikle yardıma koştuğu, bu sırada kayan otomobile atlayan başka bir öğrencinin de el frenini çektiği görülüyor.

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