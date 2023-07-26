Öğrencisiyle ilişkiye girdiği meslekten atılan kadının yeni mesleği şaşırttı

Milliyet'in haberine göre, İngiltere'de 37 yaşındaki üç çocuk annesi olan öğretmen Kandice Barber'i tarif eden arkadaşları, 'neşeli ve cana yakın olarak' tanımlıyordu. Barber'in dünya gündemine girmesine neden olan gelişme ise öğrencisiyle kurduğu yakın ilişkiydi.

TARLADA CİNSEL İLİŞKİ

Henüz 15 yaşında olan ve ismi açıklanmayan çocukla bir tarlada cinsel ilişkiye giren Barber, 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Barber çocuğu kendi özel aracıyla ıssız tarlaya götürdüğünü sorgusunda itiraf etti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Barber 15 yaşındaki çocukla ilk olarak bir okul toplantısında 'flört' etmeye başladığını dava sürecinde kabul etti. Mahkeme dosyalarında ise Barber'ın Eylül 2018'de bir okul futbolu ödül töreninde genci Snapchat uygulamasından eklediği belirtildi. Kayıtlara göre Barber tam 1 hafta konuştuğu gence daha sonra cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı.

Barber ayrıca söz konusu çocuğa çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Barber çocuğa attı ayrı bir mesajda ise ilişkilerini birine söylemesi durumunda onu öldüreceğini yazdı. Mart ayında tutuklanan Barber'ın eşi ise evliliklerinin güçlü olduğunu ve bu süreç boyunca eşinin yanında olduğunu belirtti.

Öte yandan hapis süreci boyunda eşine destek olacağını öne süren Daniel'in yeni bir kız arkadaş edindiği ortaya çıktı. Facebook üzerinden paylaştığı fotoğraflarla yeni aşkını duyuran Daniel'ın ilişki yaşadığı kadın Charlotte Smith isimli biri.

İŞTE YENİ MESLEĞİ

Cezaevinden kısa bir süre sonra tahliye edilen Barber şimdilerde bir şantiyede güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.

İngiltere'de Adalet Bakanlığı 'Geçici Lisansla Serbest Bırakma' programının bir parçası olarak suçluların yeniden topluma kazandırılması için yüksek güvenlik önlemleri kapsamında yeniden çalışmalarına izin veriliyor.