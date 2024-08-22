Öğretmen atamalarında flaş gelişme. Bakan Yusuf Tekin duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmen atamalarında flaş gelişme. Bakan Yusuf Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı olan yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularını yapabileceği ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır." dedi.

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"GÜZEL BİR HABERİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

"Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanan Tekin şu açıklamayı yaptı:

"2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.

Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin:
22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir."

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