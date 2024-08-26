Öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulunmuştu. Kimin öldürdüğü belli oldu

Kaynak: DHA
Öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulunmuştu. Kimin öldürdüğü belli oldu

Şanlıurfa Bozova'da fıstık bahçesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan yaşındaki öğretmen Yasin Kayran'ın aracına aldığı madde bağımlısı Ahmet Elçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Katil zanlısı Ahmet Elçi tutuklandı.

Olay, pazar günü öğlen Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde gerçekleşti. Çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan birini fark ederek vücudundaki kanı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin sonrasında yakınlarına teslim edilerek defnedildi.

sanliurfada-fistik-bahcesinde-olu-bulun-359797-99467.jpg

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Cinayette kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla, özel bir ekip kuruldu. JASAT ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için titiz bir çalışma yaparak iz sirdüb Ahmet Elçi'nin, Kayran’a ait 63 EN 574 plakalı otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Ahmet Elçi’yi kanlı elbiseler içinde öldürdüğü öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

'OTOSTOP YAPTIM'

Verdiği ifadede Şanlıurfa’dan Bozova’ya gitmek için yolda otostop yaptığını anlatan Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran’ın kendisini aracına aldığını söyledi. Daha sonra Ahmet Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını iddia etti. Madde bağımlısı olduğu söylenen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Haberler
Motosiklet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Motosiklet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı Gündem
İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı
TFF'den hakem kadrosunda flaş değişiklik. Yeni talimat yayınlandı Spor
TFF'den hakem kadrosunda flaş değişiklik. Yeni talimat yayınlandı
Milyonlarca emekli, memur, esnaf ve işçinin gözü Meclis'te. Sistem sil baştan değişiyor Dünya
Milyonlarca emekli, memur, esnaf ve işçinin gözü Meclis'te. Sistem sil baştan değişiyor
Arda Turan Galatasaray'dan istiyor Spor
Arda Turan Galatasaray'dan istiyor
Türkiye'nin yüzde 61'i bir konuda hem fikir oldu. Siyasetçiler bu anketi dikkatle inceleyecek Gündem
Türkiye'nin yüzde 61'i bir konuda hem fikir oldu. Siyasetçiler bu anketi dikkatle inceleyecek
Konservenin içine bir tutam ekleyin yeterli! Aylar sonra bile hala lezzetli oluyor Gözden Kaçmasın
Konservenin içine bir tutam ekleyin yeterli! Aylar sonra bile hala lezzetli oluyor