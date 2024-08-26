Öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulunmuştu. Kimin öldürdüğü belli oldu

Katil zanlısı Ahmet Elçi tutuklandı.

Olay, pazar günü öğlen Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde gerçekleşti. Çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan birini fark ederek vücudundaki kanı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin sonrasında yakınlarına teslim edilerek defnedildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Cinayette kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla, özel bir ekip kuruldu. JASAT ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için titiz bir çalışma yaparak iz sirdüb Ahmet Elçi'nin, Kayran’a ait 63 EN 574 plakalı otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Ahmet Elçi’yi kanlı elbiseler içinde öldürdüğü öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

'OTOSTOP YAPTIM'

Verdiği ifadede Şanlıurfa’dan Bozova’ya gitmek için yolda otostop yaptığını anlatan Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran’ın kendisini aracına aldığını söyledi. Daha sonra Ahmet Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını iddia etti. Madde bağımlısı olduğu söylenen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.