Öğretmenlere masal eğitimi

Karacadağ kalkınma Ajansı ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Masaldan Bilime Söyleşisine Şanlıurfa'nın 13 ilçesi görev yapan 500 öğretmen katıldı. Masal Dede olarak bilinen yazar Yücel Feyzioğlu'nun konuk olduğu söyleşide masal anlatımının çocukların gelişimindeki önemi paylaşıldı. Katılımcılar, hem bilimsel hem de kültürel perspektifler eşliğinde masal anlatımının eğitimde nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini keşfetme fırsatı buldu. Söyleşide konuşan yazar Feyzioğlu, "Masallarda gelenek, terbiye, edep gibi her şey işlenmiş, 1900'lü yılların başlarına kadar okullaşma oranı düşük kaldığı için nesillerin eğitiminde masal önemli bir yer tutuyordu. Binlerce yıl insanlar çocuklarını masal ile eğitmiş. Masal her şeye cevap veriyor. Terbiye, edep ve bilime yönlendirmesi gibi" dedi.

Masallar ile büyüyen çocukların gelişiminin daha iyi olduğunu, masalların herkese yayılması gerektiğini belirten Feyzioğlu, masalların anne, baba ve çocuk arasında bir hatıra ve anı oluşturduğunu dile getirdi.

"Masallar beyinsel olarak çocukları geliştiriyor. Masal okunmamış çocuklar büyüyor ama olgun insana dönüşemiyor, bilim ortaya koyamıyor, mesleğinde başarılı olamıyor." diyen Feyzioğlu, Şanlıurfa'da öğretmenlere masalların psikolojik etkilerini, öğrencilere masalları, velilere ise masalsız çocuk olmayacağını anlattığını belirtti.

Öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere ve velilere yönelik eğitimler Haliliye ve Harran İlçelerindeki bazı okullarda 23 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek.