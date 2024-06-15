Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak

İlk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, dün karne alarak yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenler yeni bir fırsat sundu. Öğretmenler yaz boyunca öğretmenevlerinde indirimli olarak kalabilecekler. Öğretmenler bu konuda yüzde 50 indirimli olacak.

Birçok marka ve kategoride çeşitli indirimler de öğretmenler için başladı.

FİYATLAR FIRLADI ÖĞRETMENLER ZORLANIYOR

Yaz tatilinin başlamasıyla otel fiyatları yükseldi.Öğretmenler de konaklamak için zorlanmaya başladı. MEB de bu soruna çözüm için öğretmenevlerini yüzde 50 indirimli yaparak yaz boyunca açık tutacak. Dolayısıyla öğretmenler tatil planlarını rahatça yapabilecek.

Daha önce 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu indirim yapılmıştı.

Öğretmenlere özel birçok alanda, uçak biletlerinden elektronik ürünlere kadar fırsatlar sunuluyor. Bu indirimler, öğretmenlerin tatil masraflarını azaltırken, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere daha ekonomik bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

TATİL SEVİNCİNİ BU KEZ ÖĞRETMENLER YAŞADI

Bursa’da bir ilkokulda eğitim veren öğretmenler son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler gibi sevinerek sınıfları boşalttı.

Öğretmenlerin ellerindeki kağıtları atıp okuldan koşturarak kaçması gündem oldu. Video çok kez tıklandı.