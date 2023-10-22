Öğretmenlerin sesi oldu: Ayaklar altına alınmış öğretmenlik mesleği

Özel bir okula iş görüşmesine giden öğretmen görüşmede kendisine teklif edilen paraya sosyal medya hesabından video paylaşarak isyan etti.

Öğretmenlerin sesi oldu: Ayaklar altına alınmış öğretmenlik mesleği

Özel bir okula iş görüşmesine giden öğretmen görüşme sonrası sitemini sosyal medya hesabından "Üzüldüğüm asgari ücret teklif edilmesi değil, ayaklar altına alınmış öğretmenlik mesleği" başlığıyla paylaştı.

"Türkiye'de 13 tane şubesinin olduğunu ve çok köklü olduklarını söyleyip okulu ballandıra ballandıra anlatıp sonrasında hocam yalnız bizim maaşımız asgari ücret bütün öğretmenlerimiz böyle alıyor. Ancak sizi hazırlık sınıfına alacağımız için 5 yaş öğretmenlerimize biraz daha fazla veriyoruz, bana dedi ki 12 bin TL veriyoruz."

ogretmengorseldetay.jpg“BEN YILLARCA BUNUN İÇİN Mİ OKUDUM?”

"Ben yıllarca bunun için mi okudum yıllarca bunun için mi mücadele ettim bunun için mi eğitimlere katıldım. Ben 2009 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim ve siz karşıma geçmiş bana 12 bin TL'lik maaşı lütuf olarak görüyorsunuz. 598 lirayı lütuftan sayan kurumlar var verdiğiniz paralar gerçekten trajikomik değil mi?"

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