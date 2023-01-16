Galatasaray açıkladı. Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.