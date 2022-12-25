26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti

İki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti

Kocaeli’de gündüz oğulları kavga eden iki baba arasında akşam saatlerinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Babalardan biri diğerini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 23:35
Takip Et

Oğulları kavga eden iki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti

İki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti
+
Aa
-

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Harman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit S. ve Kanber B.’nin oğulları gündüz kavga etti. Kavgayı duyan iki baba arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Pompalı tüfeğiyle Ümit S.’nin evine giden Kanber B., tartışmanın büyümesi üzerine iki el ateş etti.

POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI

 Ayak bileğinden vurulan Ümit S. yere yığıldı, Kanber B. ise olay yerinden uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yaralı Ümit S., yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı emniyete alarak incelemelerde bulundu. Kanber B.’nin olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfek Ümit S.’nin müstakil evinin bahçesinde bulundu. Olay yerinden kaçan Kanber B. bir süre sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
3
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
4
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
5
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı
6
﻿Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı
﻿Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
7
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿İki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti
﻿İki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti
﻿İki baba arasındaki silahlı kavga kanlı bitti
﻿Fatih Tekke isyan etti
﻿Fatih Tekke isyan etti
﻿Fatih Tekke isyan etti
﻿Okan Buruk: Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık
﻿Okan Buruk: Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık
﻿Okan Buruk: Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.