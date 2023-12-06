Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkacak

AGOS Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan Ogün Samast 15 Kasım tarihinde tahliye edilmişti. Samast bugün 10 yıla kadar hapis istemi ile hakim karşısına çıkacak.

KAYNAK: İHA
Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast, 10 yıla kadar hapis talebiyle bugün İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım 2023'de tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak duruşmaya tutuksuz sanık Samast’ın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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