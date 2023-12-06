Ogün Samast mahkemeden ek süre isteyerek duruşmadan ayrıldı

Hrant Dink'in katili olan Ogün Samast tahliye edilmesinden sonra 10 yıl hapis istemi ile bugün hakim karşısına çıktı. Samast 4 saat duruşmada kaldıktan sonra iddianamenin eline yeni geçtiğini belirterek hakimden ek süre istedi. Samast duruşma sonrasında arabasına binerek adliyeden ayrıldı

KAYNAK: İHA
Ogün Samast mahkemeden ek süre isteyerek duruşmadan ayrıldı

19 Ocak 2007 tarihinde Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldürdükten sonra tutuklanan Ogün Samast geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Tahliyesinden kısa süre sonra hakkında 10 yıl hapis istemi ile bugün tekrar hakim karşısına çıkan Ogün Samast, duruşma salonunda 4 saat kaldıktan sonra, hakkındaki iddianame'nin eline yeni geçtiğini belirterek hakimden ek süre istedi. Talebi kabul edilen Samast Adliye Binasından ayrılarak arabasına binerek ayrıldı.

Samast´ın siyah şapka, siyah mont ve gözlük taktığı görüldü.

Duruşma salonuna basın mensupları da alınırken, görüntü ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.

Samast, basın mensuplarının yoğun ilgisi üzerine "Müsaade edin arkadaşlar" diyerek adliye çıkışında otomobile binip ayrıldı.

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