Oğuz Kaan Salıcı'nın PM anahtar listesi belli oldu

CHP Kurultayı’nda, Parti Meclisi üyelikleri için Oğuz Kaan Salıcı’nın "Denge ve Denetleme" başlıklı anahtar listesi belli oldu.

Oğuz Kaan Salıcı'nın PM anahtar listesi belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ederken Parti Meclisi listeleri de belli oldu.

Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in listesinin ardından eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da listesi ortaya çıktı.

CHP Kurultayı’nda, Oğuz Kaan Salıcı’nın Parti Meclisi adaylıkları için “anahtar listesi” belli oldu. “Denge ve Denetleme Listesi” başlıklı listede Parti Meclisi adayları şöyle:

“Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Koza Yardımcı, Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, Bülent Yücetürk, Mustafa Adıgüzel, Armağan Akyüz, Hakkı Aydos, Saniye Barut, Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, Adem Demir, Semra Dinçer, Mahmut Duyan, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, Ayten Gülsever, Ali Haydar Hakverdi, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Emrah Köksal, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, Ali Özgündüz, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Can Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal, Uğur Şevran, Berhan Şimşek.”

Denge ve Denetleme Listesi’nde yer alan Yüksek Disiplin Kurulu adayları ise şöyle:

İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür

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