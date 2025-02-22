Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşka geldi! Bu yılın en çok konuşulan isimleriydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşka geldi! Bu yılın en çok konuşulan isimleriydi

Ünlü isimlerin aşkları doludizgin devam ediyor. İstanbul’daki karlı havanın tadını onlar da çıkardı. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı’nın instagram’daki romantik pozlarına beğeni yağdı.

Hayatındaki isimlerle magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, uzun süredir hayatında olan Hazal Subaşı ile aşklarına devam ediyor.

o2.jpg

2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenip bir yıl sonra boşanmıştı. Ardından adını Hazal Subaşı ile duyurmuştu.

o5.jpg

Aşklarını Şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek sosyal medyadan paylaşmıştı. Yılın sürpriz aşkı da öylelikle belgelenmiş olmuştu.

o6.jpg​​​​​​​

Bu yılın en çok konuşulan çifti olmuşlardı. Her şeyin yolunda ve mutlu olduğunu söyleyen çift paylaşımlara doymuyor.

o3.jpg​​​​​​​

ROMANTİK POZLAR

Aşkları doludizgin devam ederken Hazal Subaşı’da karlı fotoğraflara dahil oldu. Sosyal medyadan sevgiliis Oğuzhan Koç ile paylaşımsa bulundu.

o1.jpg​​​​​​​

İstanbul'da uzun zaman sonra etkili olan kar yağışının keyfini onlar da çıkardı. Yeni aşk dolu pozlarını Instagram'dan sevenleriyle paylaşan çifte beğeni yağdı.

o4.jpg

Son Haberler
Kavacık'ta büyüleyen manzara
Kavacık'ta büyüleyen manzara
En çok izlenen korku filmleri! Tüyleriniz diken diken olacak
En çok izlenen korku filmleri! Tüyleriniz diken diken olacak
Hakan Çalhanoğlu Inter’den ayrılacak mı? Ortalığı karıştıracak iddia geldi
Hakan Çalhanoğlu Inter’den ayrılacak mı? Ortalığı karıştıracak iddia geldi
Almanya sandık başına gidiyor
Almanya sandık başına gidiyor
Afyonkarahisar'da silah operasyonu
Afyonkarahisar'da silah operasyonu