Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi

Özellikle deprem bölgesinde yürüttükleri yardım kampanyaları ve seçim dönemi yaptığı yayınlarla gündemden düşmeyen, Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Sokak röportajlarında izliyoruz, doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Twitter’dan konuya dair bir paylaşımı alıntılayan Uğur “Haklısınız hocam. Salavat getiremedikleri yetmiyor, bunlar ayın sonunu da getiremiyor” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise katıldığı bir etkinlikte, “Eğer isterse bir okulda bütün öğrenciler Kuranı kerim dersini seçebilirler. Bu imkan var. Okul müdürlerinin bu imkanı değerlendirmesi gerekiyor. Allah’ın kitabını öğrenmeleri için teşvik edin. Rehberlik yapın. Bazı okullarda yüzde 10’larda öğrenci seçiyor. Bu o okul müdürü için üzünülecek bir hadisedir. Diğer yüzde 90 öğrenci neden seçmez. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine sesleniyorum. Devlerimizin marifeti ile 9 yıl alınması sağlanıyor. Aziz kardeşlerim 9 yılda imamlık yapacak derece bilgi alınması mümkün. Sokak röportajlarında biri mikrofonu uzattığına salavat getirmeyen gencin vebali kimin üzerine. 9 yıl boyunca bu çocuklarımıza ne öğretiyor Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri? Bunun vebali hepimize zarar verir. Sokak röportajlarında izliyoruz, doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var” demişti.