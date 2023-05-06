Oğuzhan Uğur’dan Melih Gökçek’in oğluna Hatay’dan videolu yanıt. Fena köşeye sıkıştırdı

Melih Gökçek’in oğlunun Oğuzhan Uğur’a yönelik, “'Depremde geldiler 1 hafta 10 gün dezenformasyon yaptılar, şimdi deprem bölgesine giden var mı?” sözlerine Uğur videolu yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur’dan Melih Gökçek’in oğluna Hatay’dan videolu yanıt. Fena köşeye sıkıştırdı

Editör: Ayşe Memiş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek A Haber'de katıldığı programda Youtuber ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u hedef aldı.

Osman Gökçek Uğur’a yönelik "Depremde geldiler 1 hafta 10 gün dezenformasyon yaptılar, şimdi deprem bölgesine giden var mı? O bölgelerde gidip hangi insana yardım ettiler?" dedi.

Deprem bölgesinde depremzedeler ile porgram yapmak için Hatay'a giden Oğuzhan Uğur'dan Osman Gökçek'e videolu cevap geldi.

“A Haber’de Osman Gökçek bizimli ilgili bir şeyler söylemiş” diyen Uğur A Haber’de yayınlanan programdan bir kesit dinletti.

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“HER ZAMAN BURADAYIZ”

Uğur, Gökçek’in görüntülerini dinlettikten sonra videoyu durdurup Osman Gökçek’e seslendi.

Uğur, “Osman Gökçek Bey, bakın neredeyiz. Burası Hatay, her zaman buradayız” dedi.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Oğuzhan Uğur videosunu, Atatürk bayrağını göstererek bitirdi. Videoya ve Osman Gökçek’e yorum üstüne yorum yağdı.

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OĞUZHAN UĞUR DEPREM BÖLGESİNE YARDIMA GİTMİŞTİ

Öte yandan Oğuzhan Uğur deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olmuştu. Depremler sonrası ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürütmüş ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidarın hedefi olmuştu.

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