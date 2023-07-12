Oğuzhan Uğur'dan sürpriz karar. Yeni işini duyurdu

Editör: Sami Gürel

Gözde Akpınar’ın başında bulunduğu ve 2020 Aralık’ta yayın hayatına başlayan yerli dijital yayın platformu GAİN’de 24 Nisan’da RAMS Türkiye Grubu’na satışıyla başlayan yeniden yapılanma devam ediyor.

Özellikle seçim dönemi yaptığı yayınlarla ön plana çıkan Babala TV’nin Sahibi Oğuzhan Uğur da GAİN’in yönetim kurulu üyesi oldu.

“YAŞLI HİSSETTİRİYOR AMA SEVDİM”

Oğuzhan Uğur gelişmeyi, sosyal medya hesabından bir video ve yazılı mesaj içeren paylaşımıyla duyurdu. Oğuzhan Uğur’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“An itibarıyla GAİN platformunun yönetim kurulu üyesiyim. Bu unvan beni daha olgun ve yaşlı hissettiriyor ama çok sevdim. BabalaTV son sürat içeriklerine devam ederken, GAİN ile de yeni sezonda sizlere muazzam diziler, pek iddialı filmler ve uzun soluklu içerikler sunmak için kolları sıvadık. Amacımız bu yerli platformun dünyada konuşulan ve takip edilen bir mecra haline gelmesi. Sektörün meşhur alicengiz oyunlarının bize sirayet edemeyeceğini de düşünürsek, ülkemdeki eşsiz yetenekleri dünyayla buluşturmak hiç de zor olmayacaktır diye umuyor, bu küstah iddiamı lokal medyadan, globalin tam göbeğine gönderiyorum. Yapmadığımız şey değil =) Sayenizde elbette. Bize bu haddi verdikleri için çok mutluyum. Artık sınırsız hayallerimizin bir yol arkadaşı var. Heyecanımı hepinizle paylaşmak istedim. Allah utandırmasın. Sanırım şimdi gidip kendime bir takım elbise almalıyım.”

MİRGÜN CABAS İSTİFA ETMİŞTİ

Gazeteci Mirgün Cabas, GAİN’in satılmasından yaklaşık bir ay sonra 29 Mayıs tarihinde, haber birimini yönettiği GAİN’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mirgün Cabas, “Gain geçtiğimiz günlerde el değiştirdi. Platformun kurucusu Gözde Akpınar, Gain’i başka bir platforma sattı. İki gün sonra, haziran başında bu grup Gain’i devralacak. Bu da benim Gain’de yaptığım son haber yayınım. Haber birimini de yönettiğim Gain’den bugün itibariyle ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.