Okan Bayülgen canlı yayında sessiz istilayı anlattı. Durum korkunç dedi

TV100 ekranlarında yayınlanan ‘Uykusuzlar Kulübü’ programında konuşan Okan Bayülgen, İstanbul’un değişen demografik yapısı hakkında konuştu.

''KORKUNÇ BİR DURUM''

Bayülgen konuşmasında, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam... Garsonlar sevinç içerisinde 'Ah Türk geldi' diye. Diyorlar ki 'E esnaf oradan para kazanacak'. Ne oluyor? Eskiden para kazanmıyorlar mıydı? Korkunç bir durum" dedi.

''BU ŞEHİR BANA NE VERİYOR?''

Konuşmasına devam eden Bayülgen, ''Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor. Bir de üzerine deprem olacak, tamamen kapıya kilidi vuracağız hepimiz Konya'ya yerleşeceğiz düz alan diye. İstanbul ile ilgili bu kadar cefaya katlanıyoruz ama bu şehir bana ne veriyor?" şeklinde devam etti.