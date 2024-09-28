Okan Buruk daha fazla dayanamadı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan mücadelenin hakemliğini Oğuzhan Çakır yapacak.

Rekor için sahaya çıkacak olan Galatasaray’da nefesler tutulurken Okan Buruk’tan Hakim Ziyech’e rest geldi.

OCAK AYINDA GİTMESİNİ SÖYLEDİ

Galatasaray’da yedek kalmak isteyen Hakim Ziyech’in takım huzurunu bozması nedeniyle Okan Buruk’tan flaş bir karar geldi.

Faslı yıldızın tavırlarına dayanamayan Okan Buruk kendisine bir takım bulmasını ve Ocak ayında takımdan ayrılmasını söyledi.