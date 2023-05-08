Okan Buruk kararını verdi. Galatasaray-Başakşehir 11'leri belli oldu

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam Başakşehir'le karşılaşacak. Zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu.

Okan Buruk kararını verdi. Galatasaray-Başakşehir 11'leri belli oldu

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Sarı kırmızılı takım takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanıp puan farkını artırmaya çalışacak.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'le ilgili kararını da verdi.

Sarı kırmızılı takımın maça şu kadrosuyla başlaması bekleniyor:

Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, İcardi.

Başakşehir'in muhtemel kadrosu da şu şekilde:

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo.

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