Okan Buruk Nagelsmann'ın sözlerini hatırlattı: Sane'nin maçı olacak!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNA LAYIK OLMAK İSTİYORUZ"

Okan Buruk maçla ilgili şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi ilk kurayı bekledik. Nasıl başlayacağız diye deplasman maçıyl iyi bir takıma karşı başlıyoruz. Geçen seneye göre kadro değişikliğimiz var. 5-6 haftalık bir süre geçti. Yavaş yavaŞ kadromuz belli oluyor. Ligde çok iyi bir durumdayız Şampiyonlar Ligi'ne de kazanarak başlamak istiyoruz. Taktiksel olarak ve mental olarak önemli işler yapmalıyız. Kadromuzda değişiklikler var. Rakibimizi ve oynayacağımız oyunu düşünerek böyle bir 11'e karar verdik. Bizi seyredecek herkes. Türkiye'ye Türk furboluna layık olmak istiyoruz. "

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

"Tribünde de olaysız güzel bir maç olsun. Onların ne kadar yanımızda olduğunu her zaman görüyoruz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Onları mutlu etmek istiyoruz. O yüzden çok iyi işler yapmamız gerekiyor. Rakibimiz bizden daha genç ama biz daha tecrübeliyiz. Bu tecrübeyi göstermemiz gerekiyor. Kalite sonucu belirleyecek. Önemli isimlere sahibiz. Sane için de milli takım hocasının açıklaması vardı. 'Onu daha rekabetçi maçlarda görmek istiyoruz' diye. Onun için de önemli bir mesaj maçı olacaktır. "