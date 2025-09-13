Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BURADA OYNAMAK ÇOK ZOR"

Galibiyeti yakın zamanda akrabasını kaybeden Uğurcan Çakır'a armağan ettiğini belirterek sözlerine başlayan Okan Buruk mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler. Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli."

"OSIMHEN'İN AĞRILARI VAR"

Osimhen'in sakatlığıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz." dedi.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Takımın performansının memnun kaldığını ifade eden Okan Buruk, "Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde. Davinson'u da oynatalım mı, oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliği ile korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.