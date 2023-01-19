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Galatasaray'a iyi haber

Sarı kırmızılı takım, tedavileri tamamlanan Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın katılımıyla tam kadro çalıştı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:03
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Okan Buruk rahatladı

Galatasaray'a iyi haber
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın katılımıyla tam kadro halinde idman yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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