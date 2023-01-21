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Efsaneleri geride bıraktı: Okan Buruk rekor kırdı

Okan Buruk, Galatasaray'da üst üste 11 maç galip gelirken Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i bu alanda geride bıraktı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:40
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Okan Buruk rekor kırdı

Efsaneleri geride bıraktı: Okan Buruk rekor kırdı
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Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor 'unu da geçmeyi başardı. 

Aslan deplasmanda Victor Nelsson ve Dries Mertens'in golleriyle 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. Ivan Cavaleiro'nun tek sayısı ise Akdeniz ekibine yetmedi.

İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu.

Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti. 

"KAZANACAK ÇOK MAÇ VAR"

Turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Buruk, rekor seriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

-11 maçlık seri çok önemli. Ama daha kazanacağımız çok maç, önümüzde çok hedef var. İki kupayı da kazanmak istiyorsak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımın gayretinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Taraftarla, camiayla birlikteliğimiz bu başarıyı getirecek. Onların bizim yanımızda olmaları, Türkiye'nin her yerinde o ruhu bize yansıtmaları çok önemli. Galatasaray dünya çapında bir marka, inşallah hedefimiz onlara layık bir şekilde nice şampiyonluklar yaşamak.

FATİH TERİM'İ VE MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GEÇTİ

Okan Buruk da Galatasaray tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 8'i ligde 3'ü de kupada olmak üzere son 11 resmi maçından galip ayrıldı. 

Galatasaray tarihinde bir sezonda yakalanan en uzun galibiyet serisi 10'ar maçla Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e aitti.

Ligdeki Hatayspor galibiyetiyle bu rekoru egale eden Aslan'ın hocası Okan Buruk, dün akşamki zaferle beraber rekoru kırdı ve iki kurt hocayı da geride bırakarak Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı. 

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