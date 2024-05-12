Okan Buruk tehlikede

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Okan Buruk tehlikede
Fenerbahçe derbisi öncesi Karagümrük sınavına çıkacak olan Galatasaray'da sarı kartla can sıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in 36. Haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Pazar) saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda kart tehlikesi yaşanıyor.

Fenerbahçe derbisi öncesi son sınav olan Karagümrük maçı öncesinde Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Kaan Ayhan Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira kart sınırında yer alıyor.

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Karşılaşma öncesi oyuncuları ile bir toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk oyuncularını uyarırken dikkat etmesi gereken bir kişide kendisi.

Bu sezon 3 kez sarı kart gören Okan Buruk Karagümrük maçında da sarı kart görmesi halinde derbiyi tribünlerden takip etmek zorunda kalacak.

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Okan Buruk yönetiminde bu sezon 35 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar 31 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak topladığı 96 puanla Süper Lig lideri konumunda yer alıyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray'ın bugün şampiyonluğu ilan etme şansı bulunuyor.

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