Okan Buruk'tan flaş hakem tepkisi. VAR genelde uyarmıyor zaten!

Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray 2 puan bıraktı, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyon için "Bize göre net bir penaltı, ama VAR odasından uyarı gelmedi. Genelde gelmiyor zaten VAR'dan uyarı!" ifadesini kullandı.

Okan Buruk maç ile ilgili de şöyle konuştu:

"Rakip 5'li savunmayla oynayıp topu da bize bıraktı. İki direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarıda da top bizdeydi, ama daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de bir çaba sarf etmedi açıkçası. Şanssız bir penaltı pozisyonu yaşadık. Uzun bir maraton ligde bizi bekliyor. 9 eksikle geldik, ama bir sonraki maçta 3 oyuncumuz dönebilir."

Hakem hata da yapsa biz buradan kazanarak dönmeliydik. Hakem, eksikler, sahanın durumu bunların hiçbiri bahane değil. Buradan kazanarak ayrılmalıydık.

Hücumda daha iyi işler yapmamız lazım. Pozisyonu gol çevirmek yüzdemiz düşük oluyor. Bir sonraki maçta reaksiyon gösterip ayağa kalkacağız."