Okan Buruk'tan flaş karar. 4 futbolcu kadroda yok

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan flaş karar. 4 futbolcu kadroda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının kadrosunu belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün başlayacak Avusturya ikinci etap kampının kadrosunu belirledi.

Buruk, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ı kamp kadrosuna almadı.

Copa America'dan sonra tatili süren Kolombiyalı Davinson Sanchez de ikinci etap kamp kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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