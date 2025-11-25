Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.

RAMS Park'ta yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

'9 OYUNCU CEZA SAHASINDAYKEN GOLÜ YEDİK'

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Oyunu hızlı oynadık, çok acele ettik. Maç öncesi tempoyu fazla yükseltmeden sakin kalmalıyız diye oyuncularıma telkinlerde bulunmuştum. İkinci yarı bunu biraz düzelttik. Ancak en üzüldüğümüz şey 9 oyuncu ceza sahası içerisinde olduğu bir anda golü yedik.

'İSPANYOL HAKEM ÇOK KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ'

Oyun çok durdu. Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kart vermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük bir hatayı UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda 4-5 kere maçı durdurdu. İspanyol hakemin çok kötü bir maç yönettiğini söyleyebilirim ama mağlubiyeti hakeme ve eksiklere bağlamak istemiyorum. Bu ilk 11 ile daha iyisini yapabilirdik.

'ÖNDEKİ OYUNCULARIN ESKİKLİĞİ NEDENİYLE ÜRETEMEDİK'

Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması bizim için zorlu bir durum. Bu hesaplanabilir bir şey değil. Yunus bu tip rakipleri açabilecek bir oyuncuydu. Osimhen ve Lemina'nın eksiklikleri önemliydi. Önemli silahlarımızın olmayızı bizi zorladı. Top bizdeydi ama üretkenlikte bugün zorlandık. O da öndeki oyuncularımızın eksikliğinden kaynaklandı. Milli takımlara oyuncuları gönderiyoruz ama oyuncularımızı hor kullanıyorlar. Buna saygı duyuyorum; milli takım çok önemlidir ama sakatlıklar işimizi zorlaştırıyor.

'EREN ELMALI EN ÖNEMLİ EKSİKTİ'

Benim için en önemli eksik Eren Elmalı'nın olmayışıydı. Eren'in yaklaşık 5 sene önce yaptığı bir hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde maç oynayamaması... Tabii ki saygı duyuyorum ama zamanlama açısından kötü oldu.

'4'Ü BİRDEN AFRİKA KUPASI'NA GİDERSE ZORLANACAĞIZ'

Oyuncuları iyileştireceğiz ve oynatmaya başlayacağız. Ardından Afrika Kupası'na gidecekler. 4 oyuncumuz muhtemelen turnuvaya gidecek. Bizim için 4'ü birden giderse bizim için zor olacak.

'OSIMHEN VE LEMINA'YI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Fenerbahçe maçına 6 günlük süre var. Osimhen, Lemina gibi oyuncularımızı derbiye yetiştirmeye çalışacağız.

'YUSUF DEMİR SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOKTU'

Yusuf son maç sonrası dizinde ağrılar olduğunu söyledi ve sonraki antrenmana da çıkmadı zaten. Antrenmana çıkmadığı için kadroda olmadı. İdari bir karar yok. Tabii ki moral bozukluğu olmuştur ama bizim de beklentimiz var. Yusuf'un yapacağı daha fazla çalışmak olmalı.