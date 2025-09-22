Okan Buruk’tan Konyaspor maçı öncesi net mesaj! “Ayağa kalkma zamanı”

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik ağır mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig’de Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, hem kadro tercihlerini hem de takımın mental durumunu değerlendirdi.

“DOĞRU ŞEKİLDE YÖNETMELİYİZ”

Buruk, oyuncu değişikliklerine dair şunları söyledi:

“Bu sezon daha çok dile getirdiğimiz bir durum var; maç maç oyuncu değişikliklerini yapmak zorundayız. Davinson son dönemde çok maç oynadı, milli takımda da görev aldı. Biraz nefes alması gerekiyordu. Lemina ve Sara için de benzer bir durum söz konusu. Onları oyunun gidişatına göre kullanacağız. Yorgunluğumuzu, rakibi dikkate alarak değişiklikler yapıyoruz. Bunu doğru yönetmeliyiz.”

“KONYASPOR GÜÇLÜ BİR TAKIM”

Rakip analizini de paylaşan Buruk, “Ligde 5 galibiyet aldık, şimdi 6. galibiyetimizi almak istiyoruz. Konyaspor lige iyi başlayan, güçlü bir takım. Onlara karşı doğru başlamamız, sakin, rahat ve özgüvenli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“AYAĞA KALKMA ZAMANI”

Son olarak taraftarlara da mesaj veren başarılı çalıştırıcı, “Hafta içi onları üzdük ama şimdi kafamızı kaldırma vakti. Bugün özellikle bizim için, oyuncularımız için, tüm Galatasaray için ayağa kalktığımızı ve bu şanssızlığı telafi edeceğimizi göstermemiz gerekiyor. Güçlü bir kadroyuz, mental olarak da ne kadar sağlam olduğumuzu kanıtlamalıyız. Oyuncularıma güveniyorum.” dedi.