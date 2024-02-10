Okan Buruk'tan maç öncesi flaş transfer açıklaması

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Okan Buruk'tan maç öncesi flaş transfer açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk konuşmasında, "Öncelikle transfer döneminin bittiği için sevinçliyim. Transfer dönemi teknik direktörler için çok zor. Burada birçok faktör var. Allah'tan burayı sorunsuz geçtik.

Planladığımız takviyeleri yaptık. Transferde kimseye garanti veremeyiz ama yaptığımız transferlerin katkı vermesini umuyoruz. 2 tane yeni transferimiz yedekte olacak. Derrick'i oyuna sonradan dahil edeceğiz. Amacımız, kazanmaya devam etmek. Bu yarışta doğru adımlar attığımızı düşünüyorum. Bugün de kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"ÇOK KRİTİK MAÇ"

Okan Buruk ayrıca, "İki takım da birbirinin ne yapacağını tahmin ediyor. Planlarını az çok biliyoruz. Başakşehir takımı, son 2 hafta galibiyetle geldi. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bugün önemli bir taraftar desteği alacağız. Biz sahaya konsantre olduk.

Onlar da maça odaklanacak. Umarım ki, maçın sonuna kadar beraber olacağız. Başlayan bir 11'imiz var ve devam eden oyuncular olacak. Çok değerli oyuncularımız var. Oyunun akışına göre oyuna dokunuşlar yapacağız. Çok kritik bir maç oynayacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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