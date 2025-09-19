Okan Buruk'u yerle yeksan ettiler: Böyle Avrupa fatihi mi olur!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı karşısında ağır bir yenilgi aldı.

8. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçen sarı kırmızılı ekip, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Spor yorumcuları maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'a sert eleştiriler yöneltti.

Yorumlardan bazıları şöyle:

"BUNU KABULLENEMİYORUM"

Hasan Şaş/SporON:

"Avrupa'da bir fazla koşmazsanız, bir fazla konsantrasyon olmazsanız başarılı olma şansınız yok. Lemina kaç tane ikili mücadele kazandın? İlkay kaç tane birebir pozisyonda rakibe omuz vurdun? Sane kaç tane omuz vurdun? Kabullenemediğim konu bu. Galatasaray'ın 7 maçı var, ümitli konuşamıyorum, kabullenemiyorum! Fiziksel temasların olmadığı maçı kabullenemiyorum.

Abdülkerim ve Sanchez, neredeyse 3 yıl birlikte oynuyorlar. Singo ve Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmam. Bence gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya üçüncü ya dördüncü gol, Singo geriden takip ediyor adamı. Ya stoper böyle oynar mı?"

"BÖYLE AVRUPA FATİHLİĞİ OLMAZ"

Ahmet Çakar/Sportz:

"Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Edirne’nin dışındaki herhangi bir takımla oynadığında Okan Buruk iflas, Okan Buruk diye biri yok. Böyle 'Avrupa Fatihi' olmaz. Bu geceki hezimetten bağımsız olarak söylüyorum Okan buruk asla ve asla Galatasaray’ın uluslararası alandaki hocası olamaz."

"DURSUN ÖZBEK'İN YERİNDE OLSAM KAPININ ÖNÜNE KOYARIM"

Ümit Özat/SkySpor

"İkinci bir Okan Buruk dönemi yüze 100 olacak Galatasaray'da. Düşüncen, 'Burada yılda 3.5 milyon Euro kazanıyorum. TFF'nin yarısı Trabzonlu, ben de Trabzonluyum. Montella'dan sonra milli takımın başına geçerim. Niye Udinese'ye gidip 500 bin Euro'ya çalışayım' ise sana bir şey demem. Chivu da Inter'de top oynadı, Inzaghi'den sonra Inter'e hoca oldu. Türkiye'de 4 tane şampiyonluğun var, Inter'e adın geçmiyor. Dursun Özbek olsam, yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım."

"SEN KONFORA ALIŞTIN"

Serdar Ali Çelikler/NeoSpor:

"Sanmak insanı ziyan eder. Galatasaray kendini dev aynasında sanıyor. Sara'nın pozisyonuna sana Türkiye'de faul çalarlar mıydı? Çalarlardı. Konfora alıştın sen. Singo'nun pozisyonuna 5 saniyede içinde ofsayt çalınırdı. Bu konfora, Türk hakemlerine, Alper Akarsu'lara alıştın sen! Bu maçta Türk hakemi olsa maç 2-2 biterdi. Cihan Aydın olsa 3-2 Galatasaray kazanırdı."

"LİGİMİZİN KALİTESİ ÇOK DÜŞÜK"

Ömer Üründül/Sabah Gazetesi:

"Bizim ligimizin kalitesi çok düşük. Takımların yüzde 80'i çok yetersiz. Galatasaray bu takımlara karşı güle oynaya kazanıyor. Hiçbir direnç ve zorlanmayla karşılaşmıyor. Yürüyen Icardi bile bu haliyle gol atabiliyor. Ama Avrupa kulvarı özellikle Şampiyonlar Ligi işin içere girince cezayı kesiyorlar."

"MAÇ İZLERKEN 1-1 RAZI DEĞİLDİK"

Şansal Büyüka/Sports Digitale:

"Maçı izlerken 1-1'e razı değildik, ancak 5-1 bitti ve çok şaşkınım. Dünyanın en yaratıcı, hayal gücünde sınır tanımayan senaristini bulup "Frankfurt - Galatasaray maçına bir senaryo yaz" deseniz, Davinson Sanchez’in kendi kalesine iki gol atacağını yazmaz. Hayalin de bu kadarı olmaz der."