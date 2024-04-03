Okan Buruk'un kararı Galatasaraylı yıldızı çıldırttı. Saygısızlığın kralını yaptı

Trendyol Süper Lig’in 31. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Hatayspor’u ağırladı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar Icardi’nin golü ile 1-0 mağlup etti.

Alınan galibiyet ile Galatasaray’da büyük bir sevinç yaşanırken maç içerisinde Ziyech ve Okan Buruk arasında yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşmanın 68. Dakikasında Faslı yıldızı oyundan alırken sahaya Kaan Ayhan’ı soktu.

Tabelada ismini görmesinin ardından oldukça sinirlenen Ziyech kulübeye gelmesinin ardından kramponlarını fırlattı.