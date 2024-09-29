Okan Buruk'un penaltı isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt

Sarı kırmızılı ekip dün evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Maça çift forvetle başlayan Galatasaray ilk yarıda bulduğu 3 golle öne geçti. Maçın devamında ise Kasımpaşa bulduğu 3 golle zorlu deplasmandan 1 puanı almayı başardı.

Maçın son zamanlarında Kasımpaşa bir penaltı kazandı. VAR kararı ile onanan penaltı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u isyan ettirdi. Saha kenarında tepkisini dile getiren Buruk’un hakem için “Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez” dediği öne sürüldü.

“PENALTI DOĞRU KARAR”

Maç sonrası yorum programlarında da konuşulan konu penaltı kararı ve doğruluğu oldu. Konu hakkında dikkat çeken bir yorumda eski hakemlerden Fırat Aydınus oldu. Köşe yazısında penaltı kararını yorumlayan Aydınus kararın doğru olduğunu şu sözler ile belirtti:

“Aslında önü açık olup görebileceği bir pozisyonda da Galatasaraylı oyuncunun doğal konumda olmayan, vücudunu genişlettiği açık koluna gelen topta karar vermeyerek değerlendirmeyi VAR’a bıraktı. El ile oynama sanarak yanıldığı pozisyondaki penaltı kararının etkisinde kalarak burada karar vermekten çekindi. VAR hakemi devreye girerek doğru bir uygulama yaptı.”