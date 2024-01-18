Okan Buruk'un Süper Lig ekibinden istediği futbolcuyu Ertem Şener açıkladı

Ertem Şener, Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın bu hafta teklifi Adana Demirspor'a sunacağını ifade etti.

"Okan Hoca, 27 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü Galatasaray'da istiyor" diyen Şener, "Galatasaray, bu hafta Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teklifini sunacak" iddiasında bulundu.

Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da ön libero, orta saha ve sağ bek pozisyonlarında oynuyor.

Başarılı futbolcu, Eskişehirspor altyapısında yetişti ve Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Dorukhan, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi.

Genç futbolcu iki kulüpte de birer lig şampiyonluğu yaşadı.

Bir de Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.