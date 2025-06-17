Oklahoma City Thunder şampiyonluğa bir adım uzakta

2025 NBA Finalleri 5. maçında Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers‘ı konuk etti.
Karşılaşmayı neredeyse baştan sonra önde götüren ev sahibi ekip, maçtan 120-109 galip ayrıldı ve seride 3-2 öne geçti.
Oklahoma City Thunder, 20 Haziran Cuma günü saat 03.30’da oynanacak maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Thunder’da Jalen Williams 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı – 10 asist ile yıldızlaştı. Aaron Wiggins 14 sayı atarken Cason Wallace 11 sayı, Chet Holmgren 9 sayı kaydetti.
Pacers‘ta Pascal Siakam’ın 28 sayı – 6 ribaund – 5 asisti yeterli olmadı. TJ McConnell kenardan gelip 18 sayıyla oynarken Aaron Nesmith 14 sayı, Myles Turner 13 sayı attı. Maç içinde yaşadığı sakatlık sebebiyle %100’ünü sahaya veremeyen Tyrese Haliburton ise 4 sayı – 6 asistle bitirdi.