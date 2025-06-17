Oklahoma City Thunder şampiyonluğa bir adım uzakta

Kaynak: Haber Merkezi
Oklahoma City Thunder şampiyonluğa bir adım uzakta

NBA'de Oklahoma City Thunder kendi sahasında Indiana Pacers'i 120-108 mağlup etti ve seride öne geçti. Thunder, bir maç daha kazanırsa NBA şampiyonluğunu tarihinde ilk kez kazanacak.

2025 NBA Finalleri 5. maçında Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers‘ı konuk etti.

Karşılaşmayı neredeyse baştan sonra önde götüren ev sahibi ekip, maçtan 120-109 galip ayrıldı ve seride 3-2 öne geçti.

Oklahoma City Thunder, 20 Haziran Cuma günü saat 03.30’da oynanacak maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

indir.jpeg

Thunder’da Jalen Williams 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı – 10 asist ile yıldızlaştı. Aaron Wiggins 14 sayı atarken Cason Wallace 11 sayı, Chet Holmgren 9 sayı kaydetti.

Pacers‘ta Pascal Siakam’ın 28 sayı – 6 ribaund – 5 asisti yeterli olmadı. TJ McConnell kenardan gelip 18 sayıyla oynarken Aaron Nesmith 14 sayı, Myles Turner 13 sayı attı. Maç içinde yaşadığı sakatlık sebebiyle %100’ünü sahaya veremeyen Tyrese Haliburton ise 4 sayı – 6 asistle bitirdi.

Son Haberler
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!
Kamu hastanesine operasyon! Bakanlık açıkladı...
Kamu hastanesine operasyon! Bakanlık açıkladı...
Kene paniğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Kene paniğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Genç rehberler sahada! Efes Selçuk’ta tarihe yolculuk
Efes Selçuk’ta tarihe yolculuk!
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hastalardan haksız kazanç elde eden kişiler gözaltında
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hastalardan haksız kazanç elde eden kişiler gözaltında