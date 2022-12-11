Okocha'dan flaş iddia. ''Kane Lloris'ten korktu''

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jay Jay Okocha, Fransa karşısında 2.penaltıyı kaçıran Harry Kane'in, kaleci Lloris'ten korktuğunu ileri sürdü.

Okocha, "Kane topun başına geçtiğinde gergindi.Bu gerginlik onun tüm bilincini ele geçirmişti. Penaltı vuruşu akıl işidir.Bilinciniz yerinde değilse aklınız gereğini yapamaz. Kane'in penaltıyı kaçırmasının bir nedeni de Tottenham'dan takım arkadaşı kaleci Lloris'i onu iyi tanıması. Onun ne kadar iyi bir penaltı avcısı olduğunu biliyor" dedi.