Öksürüğü ‘şıp’ diye kesiyor. Gece boyu kıvrananlara müjde

Kış boyunca insanların korkulu rüyası olan öksürüğü kesen zencefil çayı dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Öksürüğü ‘şıp’ diye kesiyor. Gece boyu kıvrananlara müjde

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kış boyunca insanların korkulu rüyası olan öksürüğü kesen zencefil çayı dikkat çekti.

Zencefil çayıyla ilgili detaylar…

ZENCEFİL ÇAYI ÖKSÜRÜĞÜ BÖYLE KESİYOR

Fincana zencefil, bal, limon sıkılır ve kaynamış su eklenir sıcak içilir. Zencefilin keskin tadı yüzünden içemezseniz limon sıkabilirsiniz günde 2 kez içildiğinde öksürük hızla kesilecektir.

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ZENCEFİL ÇAYININ FAYDALARI

-Bağışıklığı güçlendirir

-Mide bulantısına iyi gelebilir

-Sindirim sistemini destekler

-İltihabı azaltabilir

-Solunum güçlüğünü giderebilir

-Kolesterol seviyelerinin düşmesinde fayda sağlayabilir

-Ağrı kesebilir

-Stresi azaltabilir

-Kilo ve kan şekeri kontrolü sağlayabilir

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ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

“Taze zencefil çayı nasıl yapılır?” sorusu sizi korkutmasın. Çünkü taze zencefil çayı yapımı çok basittir. Bunun için 1 kök taze zencefil, ½ portakal ve/veya 1 limon yeterli olacaktır. Öncelikle zencefili soyup rendeleyin.

Halka şeklinde dilimleyip ocakta kaynattığınız suya ilave edin. 10 dakika birlikte kaynamasını bekleyin ve altını kapatın. Portakalı/limonu sıkıp suyunu ekleyebilirsiniz. Zencefil çayını toz zencefille de yapabilirsiniz.

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