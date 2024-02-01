Öksürük ve baş ağrılarını kesiyor. Faydalarıyla göz dolduran ot ortaya çıktı

Abdestbozan otu, hem öksürüğü hem de baş ağrılarını iyileştiren bir bitki olarak tanınır.

Doğal beslenmeye ilgi duyanlar, bu bitkinin faydalarını keşfettiler.

Mucizevi bitki hakkında bilmeniz gerekenler şunlardır:

ABDESTBOZAN OTU NEDİR?

Gülgiller ailesinden olan abdestbozanotu, siyah ve yeşil renkli boyalar elde etmek için kullanılır. Nemli ortamlarda büyür. Yüksekliği 70 santimetreye kadar ulaşabilir. Kökü sıvıdır.

ABDESTBOZAN OTUNUN FAYDALARI

Mide sağlığını destekler. Göğüste oluşan ağrıları hafifletir. Ateşli hastalıklarda vücut ısısını düşürür.

Boğmaca, öksürük ve baş ağrılarını önler. Enerji verir. Balgam ve ter atımını kolaylaştırır.

Burun kanamasını durdurur. Bademcik iltihabını azaltır.

Mide ekşimesi ve gaz sorunlarını çözer. Çıbanların çabuk iyileşmesine katkıda bulunur.

NASIL KULLANILIR?

Kökünden hazırlanan çay, bir saat arayla birer kaşık içilmelidir. Günde toplam on iki kaşık tüketilmelidir.