Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı programda dizinin bilinmeyen bir gerçeğini ilk kez açıkladı. Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını söyleyerek izleyicileri şaşırttı. Bu açıklama, dizinin geçmişine dair yeni bir tartışma konusu başlattı.

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz oyuncusu Oktay Kaynarca canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile çok sevilmişti. O kadar ki dizide Çakır öldüğünde pek çok yerde gıyabi cenaze namazları bile kılınmıştı. Fenomen programına konuk olan Oktay Kaynarca ise dizi ile ilgili olarak

"Çakır karakterinin ölümü zorlu bir süreçti. Osman'ın morali çok bozuktu, bana durumu ilettiler. Ben de 'Sonuçta bu sadece bir karakter, önemli değil, canınızı sıkmayın' dedim. Ancak sette genel bir moral bozukluğu vardı, ben de ekibi neşelendirmeye çalışıyordum. Çekimler bittikten sonra hep birlikte 'Tamam' dedik," diye o günleri anlattı.

Öte yandan Kaynarca, "Ölümden öte köy mü var" repliğini doğaçlama olduğunu söylerken "Dizide doğaçlama yaptığım replikler izleyicilerin hoşuna gidiyordu. 'Ne güzel İstanbul be' sözü de çok sevildi," dedi.

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'yle ilgili bilinmeyen bir gerçeği de ilk kez Kafa TV'de anlattı.

Kaynarca, dizinin Amerikan yapımı "Büyük Tuzak" isimli diziden uyarlandığını iddia etti.

"O dönemde TRT'de 'Büyük Tuzak' diye bir Amerikan dizisi vardı, severek izliyorduk. Osman'a gidip 'Bu diziyi iyi uyarlarsak büyük ses getirir' dedim. Proje bir süre rafa kalktı, sonra Osman beni çağırıp 'Projeyi yapmaya karar verdik' dedi" diyerek konuştu.