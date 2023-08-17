Okul alışverişinde ikinci el dönemi. Kırtasiye malzemeleri cep yakıyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, velilerin ve öğrencilerin kırtasiye alışverişi heyecanı başladı.

Ancak artan döviz kurları ve enflasyon, ekonominin kötü gidişatıyla kırtasiye malzemelerinin fiyatları cep yakar hale geldi.

Veliler de kırtasiye alışverişleri için dükkanlar yerine internet üzerinden ikinci el ürünlere yönelmeye başladı.

Geçen yıl kırtasiye alışverişinin merkezi Eminönü'nde bir öğrencinin ortalama gereksinimleri 500 ile bin lira arasında tutarken bu yıl bu rakam 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bütün kırtasiye ürünlerinde yüzde 100'e varan artışların olduğu ifade ediliyor.

Tükenmez kalem, defter, silgi, uçlu kalem internet üzerinden satılan ürünlerden yalnızca birkaçı…

ÇANTANIN FİYATI İKİYE KATLANDI

NTV'nin haberine göre, fiyatı en çok artan ürünlerin başlangıcında çantalar geliyor. Geçen yıl 200-250 lira olan çantalar bu yıl 400-500'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 2. elde en çok rağbet gören ürünler çantalar.

Bazı kişilerse az kullanılmış kırtasiye malzemelerini kırtasiye dükkanlarını satarak gelir elde etmeye çalışıyor.