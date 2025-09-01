Okul alışverişindeki kritik detayları uzmanlar anlattı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) üyesi Dr. Daniel Johnson, "Okul alışverişi sırasında sadece eşya değil, çocukların genel sağlığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor; çünkü yanlış seçimler alerji, sırt ağrısı veya enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir" dedi. Bu yıl, pandemi sonrası dönemde artan solunum yolu hastalıkları ve obezite vakaları, ebeveynleri daha bilinçli olmaya zorladı. Uzmanlar, alışveriş listesine sağlık kontrollerini eklemeyi önerdi.

Son bilimsel araştırmalar, okul malzemelerinin çocuk sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Örneğin, Washington Eyalet Ekoloji Departmanı'nın yayınladığı bir ürün testi raporu, okul çantalarında ve boya kalemlerinde kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin izlerine rastladı. Bu metaller, çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkileyerek öğrenme güçlüklerine ve davranış sorunlarına neden olabildi.

Rapora göre, parlak renkli ve karakterli ürünler, özellikle küçük çocuklar için cazip olsa da, toksik kimyasallar içerebiliyor ve uzun süreli maruziyet böbrek hasarı riskini artırdı.

Benzer şekilde, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu çalışması, okul ortamındaki gürültü ve kötü hava kalitesinin, 6-19 yaş arası çocuklarda işitme kaybını %12.5 oranında tetiklediğini gösterdi; bu da okul performansını düşürdü.

Yabancı uzmanlar da bu konuda net tavsiyelerde bulundu. Çocuk Hastanesi'nden Dr. Kate Sanchez, "Okul alışverişi, aşı ve fiziksel muayene fırsatını kaçırmayın; çünkü bu kontroller erken teşhis için vazgeçilmez" diye vurguladı.

Sanchez'in ekibinin verilerine göre, okul öncesi dönemde düzenli check-up'lar, kronik hastalık riskini %20 azaltıyor. Diğer yandan, Lehigh Valley Health Network'ten Dr. Daniel Ly, "El hijyeni ve beslenme, okulda hastalık yayılımını önlemenin anahtarı" dedi.

Ly'nin araştırması, okul çağındaki çocuklarda yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflatarak grip ve strep enfeksiyonlarını %30 artırdığını ortaya koydu.

Okul alışverişinde çocuk sağlığını korumak için pratik adımlar atılabilir. Öncelikle, ergonomik ve hafif sırt çantaları seçin; AAP'ye göre, çantanın ağırlığı çocuğun vücut kütlesinin %10-15'ini aşmamalı, yoksa sırt ve omurga sorunları oluşabilir. Kalem ve boya gibi malzemelerde, Avrupa Birliği standartlarına (REACH) uygun, toksik içermeyen ürünleri tercih edin.

Dr. Katherine Piwnica-Worms, "Alışveriş sırasında etiketleri okuyun; ftalat ve kurşun içermeyen seçenekler, üreme sağlığını korur" uyarısında bulundu. Ayrıca, alışveriş sonrası elleri iyice yıkamak, enfeksiyon riskini azaltır – CDC'nin raporuna göre, düzenli el yıkama okul devamsızlığını %16 düşürdü. Beslenme açısından, okul çantasına sağlıklı atıştırmalıkları eklemeniz önerildi.

Children's Health diyetisyenlerinin önerilerine göre, meyve, sebze ve tam tahıl bazlı öğünler, çocukların odaklanmasını artırıyor ve obeziteyi önledi. Bir çalışmaya göre, okulda meyve-sebze tüketiminin yüksek olduğu çocukların mental sağlığının %17 daha iyi olduğunu gösterdi.

Tower Health Pediatri Uzmanı Dr. Nina Duke, "Okul öncesi 10-13 saat uyku, bağışıklığı güçlendirir" dedi.

Alışveriş telaşında stresi yönetmek için, ebeveyn-çocuk sohbetleri yapın; bu, anksiyeteyi azaltır. Okul öncesi aşı ve muayene randevularını ertelemeniz önerildi.

Dr. Ricardo J. Chapa, ARC Pediatricians'tan, "Yıllık kontroller, büyüme takibi ve aşı güncellemeleriyle hastalıkları önler" dedi.

CDC verilerine göre, aşılanmış çocuklar, okul enfeksiyonlarından %85 daha korunaklı. Bu adımlarla, okul alışverişi sadece malzeme toplamak değil, çocuk sağlığını güvence altına almak anlamına geldi. Ebeveynler, bilinçli seçimlerle yeni eğitim yılını sağlıklı bir başlangıçla karşılayabilir.