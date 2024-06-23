Okul bahçesindeki yılanı vurmak istedi. Saçmalar 4 çocuğa isabet etti

Kaynak: DHA
Okul bahçesindeki yılanı vurmak istedi. Saçmalar 4 çocuğa isabet etti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir şahıs okul bahçesinde gördüğü yılanı silahla vurmak isteyrken, 4 çouğu yaraladı.

Dargeçit ilçesi kırsal Yoncalı Mahallesi'nde öğleden sonra meydana gelen olayda, iddiaya göre okulun bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar bahçedeki 4 çocuğa isabet etti.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı öğrenciler Cihangir Ö. (11), Vedat A. (12), Burhan D. (13) ve Emrullah Ö. (12), daha sonra ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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